Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarı istatistikleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu ilk yarısında en çok gol atan takım 29 golle Ankara Keçiörengücü olurken, en az gol yiyen ekip ise lider Eyüpspor. Yeni Malatyaspor 6 kırmızı kartla ligin en hırçın takımı olurken, Eyüpspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 19 takımın mücadele ettiği 2022-2023 sezonu ilk yarısında takımların iç ve dış sahada galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de sezonun ilk yarısı bitmesiyle belli oldu.

En golcü takım Ankara Keçiörengücü

Sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü tamamlayan Keçiörengücü, 29 golle ligin ilk yarısının en golcü takımı oldu. Eflatun-beyazlılar 23 golü ayakla, 3’ünü de kafayla attı. Samsunspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, 28 golle bu alanda ikinci sırayı paylaşan takımlar oldu.

Gol krallığında zirvede 2 isim

Devre arasına gol krallığı yarışında 11 kez yaşadıkları gol sevinciyle zirveyi paylaşan Kabongo Kasongo (Sakaryaspor) ve Marco Paixao (Altay) oldu. Zirvenin hemen peşinde 9’ar gol ile Gaetan Laura (Samsunspor) ve Ahmet İlhan Özek (Altınordu) bulunuyor.

En hırçın takım Yeni Malatyaspor

Sezonun ilk yarısında toplam 718 sarı kart çıkarken, takımlar 39 kez de kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor gördüğü 6 kırmızı kartla en hırçın takım. 50 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Sakaryaspor’u, 44’er sarı kartla Adanaspor ve Bandırmaspor takip etti.

Bin 419 oyuncu değişikliği

Bin 419 oyuncu değişikliğinin yaşandığı yarım sezonda, Bandırmaspor 88 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Bordo-beyazlıları, 84’er oyuncu değişikliğiyle Pendikspor ve Bodrumspor izledi.

Eyüpspor evinde kaybetmiyor

Sezonun ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor, iç sahada 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım ise 17 puanla Çaykur Rizespor oldu.