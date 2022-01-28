Spor Toto 1. Lig’de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da oynanacak.

23 Ocak Pazar günü saat 19.00’da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00’de yapılacak" denildi.