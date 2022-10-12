Spor Toto 1. Lig’de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 Ekim Cuma

20.00 Boluspor - Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Altay: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Altınordu - Samsunspor: Tarık Güldal

16 Ekim Pazar

13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe - Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Sakaryaspor - Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu