Spor Toto 1. Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor’un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
1 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu
2 Ekim Pazar
13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 Ekim Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu