Spor Toto 1. Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig’de 6. hafta yarın Yeni Malatyaspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında heyecan yarın, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay’ı konuk edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Göztepe, pazar günü Altınordu’yu ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de 6. Hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Altay

17 Eylül Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - BB Erzurumspor

16.00 Denizlispor - Gençlerbirliği

19.00 Adanaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Bandırmaspor

18 Eylül Pazar

13.30 Tuzlaspor - Pendikspor

16.00 Bodrumspor - Manisa FK

16.00 Samsunspor - Sakaryaspor

19.00 Göztepe - Antınordu