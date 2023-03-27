Spor Toto 1. Lig’de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 29 Mart Çarşamba ve 30 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Boluspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Altınordu - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Pendikspor - Keçiörengücü: Yiğit Arslan

29 Mart Çarşamba

13.30 Bandırmaspor - Bodrumspor: Gürcan Hasova

16.00 Rizespor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu

30 Mart Perşembe

17.00 Erzurumspor FK - Altay: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Burak Pakkan