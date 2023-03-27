Spor Toto 1. Lig’de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 29 Mart Çarşamba ve 30 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Boluspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Altınordu - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Pendikspor - Keçiörengücü: Yiğit Arslan
29 Mart Çarşamba
13.30 Bandırmaspor - Bodrumspor: Gürcan Hasova
16.00 Rizespor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu
30 Mart Perşembe
17.00 Erzurumspor FK - Altay: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Burak Pakkan