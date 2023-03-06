Spor Toto 1. Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Çarşamba, ve 9 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Pendikspor - Tuzlaspor: Ozan Ergün
20.00 Altınordu - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
8 Mart Çarşamba
14.30 Manisa FK - Bodrumspor: Erdem Mertoğlu
14.30 Erzurumspor FK - Keçiörengücü: Yunus Dursun
20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor: Mehmet Türkmen
9 Mart Perşembe
14.30 Bandırmaspor - Eyüpspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor - Samsunspor: Alper Akarsu