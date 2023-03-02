Spor Toto 1. Lig’de 24. haftanın perdesi yarın açılacak

Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta müsabakaları, yarın oynanacak Göztepe-Boluspor ve Pendikspor-Altınordu karşılaşmalarıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi ve 5 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Göztepe ile Boluspor, Pendikspor’la da Altınordu karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor ve Manisa FK ise haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Boluspor

20.00 Pendikspor - Altınordu

4 Mart Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar

13.30 Bodrumspor - Altay

19.00 Denizlispor - Sakaryaspor