Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Yeni Malatyaspor’da gelişen atakta savunma arkasına sarkan Mert Miraç, kaleci Übeyd’i sağ çaprazdan geçerek topu kale önüne ortaladı. Malle topa dokunamayınca savunmadan dönen topu kapan Arda sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

29. dakikada Gençlerbirliği atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış, kaleciyi çalımlayarak geçmek istedi ancak top kendisine çarparak auta çıktı.

33. dakikada Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman’ın ceza sahasında Mert Kula’nın müdahalesi sonucu yere düşmesi ile hakem Furkan Aksuoğlu VAR tavsiyesi üzerine incelediği pozisyon sonrası penaltı kararını verdi.

35. dakikada Yeni Malatyaspor’da penaltı atışı için topun başına gelen Barış Başdaş, sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda topu kalecinin solunda ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gençlerbirliği’nde ceza sahası dışında kullanılan frikik de Gökhan’ın sert vuruşunda top direkten döndü.

49. dakikada da Yeni Malatyaspor’da Rahman Buğra’nın sol kanattan geliştirdiği atağında topla buluşan Haqi Osman, sağına çektiği topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada Gençlerbirliği’nde sağ kanattan kazanılan korner de Aksel’in vuruşunda Gökhan Altıparmak’ın aşırdığı topa yükselen Gökhan Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

65. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest vuruşta Mert’in havalandırdığı topa röveşata ile yükselen Gökhan Altıparmak şık bir vuruş ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

72. dakikada Yeni Malatyaspor’da rakip savunmadan dönen topu kapan Haqi Osman’ın uzaktan çektiği şutta top az farkla auta çıktı.

85. dakikada evi sahibi ekipte Barış Başdaş, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Tuzcu’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Baran Eraslan xx, Murat Temel xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Burak xx, Philip xx, Barış xx, Arda x (Jospin dk.75 x), Ogün xx, Rahman Buğra xx, Malle xx, Mert Miraç xx (Yiğit dk. 88 ?) Doğukan xx (Cengizhan dk. 71), Haqi xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Erşan, Fatih, Donsah, Atakan, Yakup, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Metehan xx, Mert xx, Gökhan Gül xx, Muhammed xx, Musa x (Aksel dk. 46 x), Barış xx, Dmytro xx, Belyaev x (Ahmet dk. 71 x), Gökhan Altıparmak xx (Göktuğ dk. 85 ?), Serdarcan xx

Yedekler: Atalay, İbrahim Baran, Abdullah, Ataberk, Seyit Ali

Teknik Direktör: Medet Coşkun

Goller: Barış Başdaş (dk. 35), Haqi Osman (dk. 50) (Yeni Malayaspor), Gökhan Gül (dk. 55), Gökhan Altıparmak (dk. 66) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Barış (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Rahman, Barış, Burak, Malle (Y. Malatyaspor), Musa, Übeyd, Dmytro (Gençlerbirliği)