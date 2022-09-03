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Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Ç. Rizespor: 4

Spor Toto 1. Ligi 4. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor’a 4-0 mağlup oldu.

Spor 03.09.2022, 22:11
Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Ç. Rizespor: 4

Spor Toto 1. Ligi 4. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

34. dakikada Mithat ceza sahası içinde Rahman Buğra’nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

39. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu. 0-1

46. dakikada Hurk’un şutunda ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Burak Kavlak penaltıya neden olurken, kırmızı kartla da oyun dışı kaldı.

49. dakikada ikinci kez penaltı için topun başına geçen Hurk, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

51. dakikada sağ kanattan Bennur’un ceza sahasına ortasında Mia, topu filelere yolladı. 0-3

73. dakikada Bennur’un sol kanattan ceza sahasına ortasında defansa çarpan top Miya’nın önünde kaldı. bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 0-4

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x (Berat Mert dk. 76 ?), Buğra x, Nshimirimana x (Berat Yaman dk. 40 x), Donsah x, Ogün x, Cengizhan x (Yiğit dk. 50 x), Doğukan x (Mert Miraç dk. 76 x), Malle xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Alperen, Fatih, Atakan, Kerem, Yakup

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Bahadır xx, Emir xx, Kerem xx (Gökhan dk. 64 xx), Ercan xx (Koray dk. 64 xx), Mithat xx (Alper dk. 64 xx), Grahovac xx (Enriko Papa dk. 74 xx), Benhur xxx, Sefa xx, Miya xxx, Hurk xxx

Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Emircan, Kubilay, Efe

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Hurk (dk. 9 pen. ve 49 pen.), Miya (dk. 52 ve 73) (Ç. Rizespor),

Kırmızı Kartlar: Rahman Buğra (dk. 34) Burak (dk. 47) (Y.Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ercan, Koray (Ç.Rizespor)

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