Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. İstanbul ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada kaleci Burak’a atılan geri pasta topu kazanarak ceza sahasına giren Fofana, kaleci Burak’ı çalımlamak isterken topu kaybetti. Boşta kalan topa kaleci Burak yatarak sahip oldu.

26. dakikada Del Valle’nin ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ta kaldı.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ayık, ceza sahası çizgisi üzerinde kaleci Nurullah Aslan tarafından düşürüldü. Hakem Burak Birincioğlu pozisyona faul kararı verirken kaleci Nurullah’a kırmızı kart gösterdi.

45+3. dakikada sol kanattan Del Valle’nin ceza sahasına ortasında, topu düzelterek düzgün bir vuruş yapan Onur Ayık meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada Onur Ayık’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Glumac’ın kafayla indirdiği topa Yacine Bammou kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, penaltı noktası üzerinde Cihan’a pasını aktardı. Cihan’ın vuruşunda top savunmadan oyun alanına döndü.

71. dakikada Melih Okutan’ın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tomane’nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Hasan Kılıç plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Oğuz’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yacine Bammou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Alp’in sağından ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada Vrsajevic’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada savunmadan seken top, Bammou’nun altı pasın solundan yaptığı vuruşta direğin dibinden dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Birincioğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Mustafa Eser xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 66 xx), Oğuz Gürbulak xx, Onur Ayık xxx (Hüseyin Atakan Üner dk. 66 xx), Kartal Kayra Yılmaz xx (Serkan Göksu dk. 72) xx, Antonio Mrsic xx (Yusuf Emre Gültekin dk.72 xx), Yonathan Del Valle xx (Emre Nefiz dk. 84 ?), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Orkun Özdemir, Atalay Babacan, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş x (Ali Ülgen dk. 16 xx), Yunus Emre Çift x (Cihan Kahraman dk. 46 xx), Sheldon Bateau xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xx, Yasin Öztekin xx (Joel Kayamba Ngandu dk. 69 xx), Junior Tallo x (Alp Tutar dk. 41 xx), Moryke Fofana x (Melih Okutan dk. 69 xx), Tomane xx

Yedekler: Tolcay Ciğerci, Recep Burak Yılmaz, Berk Taşkın, Talha Ülvan, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Onur Ayık (dk. 45+3), Yacine Bammou (dk. 50 ve 80) (Ümraniyespor), Hasan Kılıç (dk. 71) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Nurullah Aslan (dk. 38) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ercan Coşkun, Del Valle, Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor), Ali Ülgen, Cihan Kahraman, Melih Okutan (Samsunspor)