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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

Spor 08.01.2022, 15:32
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza yayı üzerinden Bammou’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Onur Ayık, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmet’i geçemedi.

24. dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Camara’nın topu kontrol edip yaptığı vuruşta defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

34. dakikada Benhur Keser’in sağ kanattan ortasında ön direkte Pereira meşin yuvarlağa dokumadı.

39. dakikada sol kanattan Mrsic’in ortasında altıpas içinde Onur Ayık’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada defansın hatasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Diop’un pasında Yiğitali Bayrak’ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

87. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Diop’un pasında ceza sahası içinde Pereira’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90. dakikada Stefano Napoleoni’nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki barajda Atila Turan’ın meşin yuvarlağa eliyle müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Stefano Napoleoni’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmet’in solundan ağlara gitti. 1-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Şener xx, Murat Temel xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Serkan Göksu xx, Mrsic xx (Oğuz Gürbulak dk. 65 x), Onur Ayık xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 88 ?), Camara xx (Stefano Napoleoni dk. 74 x), Bammou xx (Yonathan del Valle dk. 73 x)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser xx, Tahsin Hacımustafaoğlu, Faruk Can Genç, Oğuzcan Çalışkan,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Mehmet Taş xx, Diogo xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Mandjeck xx, Omolo x (Alpay Çelebi dk. 27 x), Yiğitali Bayrak xx, Benhur Keser xx, Diop xx, Pereira xx

Yedekler: Koray Çelikay, İlyas Kubilay Yavuz, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Stefano Napoleoni (dk. 90+1 pen.)

Sarı kartlar: Omolo, Benhur Keser, Pereira, Atila Turan (Kocaelispor), Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor)

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