Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan Şeref’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Volkan’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada Onur’un ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Ali Emre oyun alanına çeldi.
32. dakikada Ercan’ın sol kanattan ceza sahasına ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Bammou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yacine Bammou’nun vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.
74. dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan yaptığı ortaya Bammou’nun kafa vuruşunu kaleci Ali oyun alanına çeldi. Seken topa Mrsic’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni’nin dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.
90+4. dakikada Bammou’nun ceza sahası dışı sol taraftan arka direğe yaptığı ortada, kaleye giden topu Rıdvan kafayla kornere attı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Sinan Özcan xx
Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx (Emre Gültekin dk. 77), Alim xx, Glumac xx, Ercan xx, Serkan xx (Atakan dk. 86 ?), Kartal xx, Oğuz xx (Mrsic dk. 46 xx), Onur xx, del Valle xx (Napoleoni dk. 67 xx), Bammou xx
Yedekler: Orkun, Mustafa, Faruk Can, Fatih Yiğit, Emre Nefiz, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Volkan xx, Erdi xx, Yusuf xx, Recep xx, Kubilay xx, Kürşad xx, Ahmet İlhan xx (Yusuf Arslan dk. 90+2 ?), Şeref xx (Feytullah dk. 77 ?), Anıl xx (Sami dk. 46 xx, Metehan dk. 77 ?)
Yedekler: Serhat, Furkan, Rahmi Salih, Muzaffer, Gökberk, Kenan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Volkan (dk. 18) (Altınordu)
Sarı kartlar: Kartal, Napoleoni, Onur Ayık (Ümraniyespor), Sami Satılmış, Recep Aydın (Altınordu)