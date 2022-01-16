Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu’yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu’yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sağ kanatta Ferhat’ı geçip ceza sahasında son çizgiye inen Furkan’ın yerden penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Sami’nin müsait pozisyondaki vuruşu savunmada Erhan’a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada sol taraftan Fehat’ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Mustafa Emre’nin vuruşu sağ kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.
44. dakikada Kutay’ın sol kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada Tayfun’un kafa vuruşu kaleci Ali Emre’nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1
47. dakikada Tayfun’un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Onat Kutay, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx
Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan x (Emre Can dk. 23 xxx), Gökhan xxx, Rotman xxx, Ferhat xxx, Bardhi xx (Diack dk. 78 x), Aykut xx, Tayfun xxx (Selçuk dk. 90 ?), Safa xx, Posmac xx, Onat Kutay xxx
Yedekler: P. Angeler, İsmail, Fatih, Ömer, Sedat, Çekdar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Altınordu: Ali Emre x, Furkan xx, Rahmi xx, Volkan x, Ali Dere x, Metehan xx (Yusuf dk. 88 ?), Hüsamettin x, Sami xx (Muzaffer dk. 77 x), Feyttullah xx (Yusuf Can dk. 77 xx), Enis xx, Anıl xx (Şeref dk. 65 x)
Yedekler: Serhat, Altar Han, Rıdvan, Kenan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Sami (dk. 19) (Altınordu), Tayfun (dk. 44), Onat Kutay (dk. 47) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Enis (Altınordu), Rotman, Aykut (Tuzlaspor)