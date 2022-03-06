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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - İstanbulspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ve İstanbulspor Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakadan İstanbulspor, 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Spor 06.03.2022, 18:21
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - İstanbulspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ve İstanbulspor Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakadan İstanbulspor, 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eslem bekletmeden ceza sahasının soluna dönerek Ethemi’ye topu gönderdi. Topu kontrol eden ve savunmaya rağmen görüş açısı yakalayan Ethemi yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

25. dakikada sağ kanattan atak geliştiren İstanbulspor’da Topalli, ceza sahası çizgisi üzerinden toplu altı pas üzerinde olan İbrahim’e gönderdi. Topa falsolu yumuşak dokunuş yapan İbrahim topu kaleci Emre’nin solundan ağlara gönderdi. 0-2

35. dakikada Ethemi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

40.dakikada Köşe vuruşu kullanan Safa ön direği düşündü. Kaleci Alperen çift yumrukla uzaklaştırmak istedi. Atağın devamında ceza sahasının dışından Kutay’ın sert vuruşuna üçarak müdahale eden Alperen izin vermedi.

55. dakikada Ahmet Yazar köşe vuruşu sonrası sol kanatta topla buluştu. Yerden içeriye çevirdiği topa Ezeh sağ ayağıyla yakın direğe vuruşunu yaptı. Kaleci Alperen topun ağlarla buluşmasını önledi.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Baran Eraslan xx, Mehmet Kapluhan xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal x (Samet Asatekin dk. 46 xx), İsmail Konuk xx, Posmac x, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Tayfun Aydoğan dk. 80 ?), Rotman xx, Diack xx, Sedat Şahintürk x (Safa Kınalı dk. 33 x (Metincan Cici dk. 73 xx)), Ezeh xx, Onat Kurt x (Ahmet Yazar dk. 46 xx)

Yedekler: Angeler, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Şenol Fidan

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx (Muammer Sarıkaya dk. 70 xx), Ologo xx, Mehmet Yeşil x (Okan Erdoğan dk. 23 xx), Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx, Melih Kabasakal xx, Topalli xx (Emir Kaan Gültekin dk. 70 xx), Eslem Öztürk xxx (Cajic dk. 81 ?), Ethemi xx (Rroca dk. 70 xx), İbrahim Yılmaz xxx

Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Berkat Görmez

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Ethemi (dk. 12), İbrahim Yılmaz (dk. 25) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İsmail Konuk, Francis Ezeh (Tuzlaspor), Ferhat Yazgan (İstanbulspor)

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