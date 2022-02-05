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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Balıkesirspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor 05.02.2022, 15:31
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Balıkesirspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Sedat Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla rakip sahaya giren Foxi Kethevoama, kaleci Mikulic’in önde olduğunu görerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

22. dakikada Ezeh rakiplerini birer birer geçerek ceza sahası içine girdi. Ezeh’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sedat’ın şutunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Sedat çizginden çıkardı.

63. dakikada sağ taraftan gelişen Tuzlaspor atağında yerden yapılan ortaya ceza yayı üzerinden Aykut’un şutunda kaleci Atilla topu kornere çeldi.

90. dakikada İbrahim Çolak’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Mikulic’te kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Bersan Duran xx, Ali Can Alp xx

Tuzlaspor: Mikulic x, Samet Asatekin x (Çekdar Orhan dk. 46 xx), Rotman xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Aykut Çeviker xx (Safa Kınalı dk. 82 ?), Diack x (Bardhi dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx (İsmail Konuk dk. 78 x), Sedat Şahintürk x (Ahmet Yazar dk. 56 xx), Ezeh xx, Kutay Kurt x

Yedekler: Angeler, Bardhi, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Bosse Kore xx, Nwankwo xx, Otoo xx, Anıl Taşdemir xx (Bilalli dk. 62 x), İbrahim Çolak xx, Kethevoama xxx (Ali Doğan dk. 80 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Bezjak, Oğuzhan Aynaoğlu, Hüseyin Karabey, Birol Parlak, Ambrose

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Sedat Dursun (dk. 12), Kethevoama (dk. 17) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Samet Asatekin (Tuzlaspor)

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