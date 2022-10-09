Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda Altınordu’yu konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda Altınordu’yu konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere’nin şutunda top üstten auta gitti.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Şeref Özcan’ın Emre Can ile girdiği ikili mücadelede hakem Caner Ak faul düdüğünü çalarken, Emre Can gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
44. dakikada Şeref’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kubilay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
61. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emircan, hızla ceza sahası içine giren Ahmet İlhan Özek’e pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan’ın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden az farkla auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1
82. dakikada Safa Kınalı’nın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sami, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
85. dakikada Savic’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top az farkla dışarı gitti.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Caner Ak xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Akıncık xx
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, Gökhan Akkan xx, İbrahim Has xx, Emre Can x, Abdoulaye Cisse x (Erol Akdağ dk. 68 xx), Abdoulaye Yahaya x, Bünyamin Yürür x, Muhammed Demirci x (Süleyman Luş dk. 46 xx), Kevin Mata x (Bilal Başacıkoğlu dk. 68 x (Savic dk. 82 ?), Adeniyi x
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Emirhan Tak, Halef Keklik, Mustafa Karataş
Teknik Direktör: Eren Şafak
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx, Rahmi Kaya xx, Erdi Dikmen xx, Yusuf Esen Demir x (Ahmet İlhan Özek dk. 46 xxx), Kubilay Aktaş xx (Sami Satılmış dk. 69 xx), Metehan Yılmaz xx, Şeref Özcan xx (Safa Kınalı dk. 75 xx), Emircan Gürlük xx (Muzaffer Kocaer dk. 75 xx), Ali Dere xx, Ahmet Dereli xx (Bertuğ Bayar dk. 86 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Yusuf Arslan, Emre Oymak, Furkan Metin
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 63) (Altınordu)
Kırmızı kart: Emre Can (dk.31) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Sami Satılmış (Altınordu), Abdoulaye Cisse (Tuzlaspor)