Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Göztepe: 0
Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 yendi ve puanını 20’ye yükseltti.
Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 yendi ve puanını 20’ye yükseltti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada defanstan dönen topa sert ve düzgün vuran Yusuf Emre’nin şutunu kaleci Ekrem kurtardı.
38. dakikada Ali Ülgen’in kafa pasında ceza sahası sağ çaprazından topa sert vuran Ali Kaan şık bir gole imza attı. 1-0
43. dakikada hızlı hücum sonrası Tanque’nin defanstan sekip kaleye giden şutunu kaleci Ekrem kurtardı.
45+1. dakikada Göztepe kalecisi Ekrem aynı pozisyonda önce Tanque sonra da Ahmet’in şutunu kurtardı.
49. dakikada verkaç ile ceza sahasına kadar gelen Tjanic’in şutu az farkla üstten auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası karşısında topla buluşan Yalçın’ın şutunu kaleci Szumski son anda köşeden aldı.
70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçen Laura, Ahmet’e pas verdi. Ahmet’in şutunu defans uzaklaştırdı.
89. dakikada defanstan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Hasic’in şutu üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Emre Çolak’ın kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde İsmail’in kafa şuttu üstten auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Suat Güz xx, Mert Bulut xx
Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik x (Berk dk. 85 ?), Yusuf Emre Gültekin x (Ali Kaan dk. 35 xxx), Ali Ülgen xx, Celil Yüksel x (Muhammet dk. 62 x), Soner Gönül x, Ahmet Sağat x (Polat dk. 85 ?), Douglas Tanque x (Laura dk. 62 x)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Cihan, Şener, Harris
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan x, Marko Mihojevic x (Atınç dk. 87 ?), Emir Ortakaya xx, Dino Arslanagic x, David Tijanic x (Emre Çolak dk. 80 x), Yalçın Kayan xx, İsmail Köybaşı x, Yunus Gedik xx, Obinna Mamah x (Hasic dk. 80 x), Yasin Öztekin x (Hüsamettin dk. 80 x), Ali Akman x (Kvasina dk. 46 x)
Yedekler: Arda, Erhan, Tarık, Uğur, Palmer,
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Gol: Ali Kaan (dk.3 8) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ali Ülgen (Samsunspor), Tijanic (Göztepe)