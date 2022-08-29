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Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor 29.08.2022, 23:10
Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mayingila N’zuzi Mata’nın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu kurtardı.

23. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında Abdoulaye Yahaya’nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan topu ayaklarıyla ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada Sakaryaspor’un köşe vuruşu sonrası kaleciden dönen topta Isaac Donkor’un şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor’un ağlarıyla buluştu. 1-0

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında cezası sahası içine topla giren Kabongo Kasongo’nun pasıyla topla buluşan Hakan Yavuz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada topla buluşan Kabongo Kasongo’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Kabongo Kasongo xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Michal Jan Nalepa dk. 85 xx), Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Oğuz Kocabal xx (Emirhan Aydoğan dk. 7 xx), Burak Süleyman xx (Çağlayan Menderes dk. 85), Isaac Donkor xx, Hakan Yavuz xx, Oğuz Yıldırım x, Hurşit Taşçı xx (Kaiyne River Woolery dk. 72 xx), Ümit Kurt xx

Yedekler: Furkan Köse, Patrick Banza Kanianga, Hüsamettin Tut, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: İlker Püren

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Rajko Rotman xx (Muhammed Demirci dk. 46 xx), Mayingila N’zuzi Mata xx(Stefan Savic dk. 46 x), Abdoulaye Yahaya xx, Abdoulaye Cisse xx, Bünyamin Yürür xx (Çekdar Orhan dk. 85 xx), İbrahim Has xx, Gökhan Akkan xx, Mehmet Coşkun xx (Umut Can Kanber dk. 70 x), Mustafa Emre Can xx, Mory Kone xx (Segun James Adeniyi dk. 52 xx)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Mustafa Aydın, Kerem Korkmaz, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Eren Şafak

Gol: Isaac Donkor (dk. 34), Hakan Yavuz (dk. 59) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Abdoulaye Cisse, Mustafa Emre Can, Muhammed Demirci (Tuzlaspor), Serkan Odabaşoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Michal Jan Nalepa (Sakaryaspor)

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