Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Akabueze’nin pasında Caner’in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. Korner atışında Doğan Can’ın kafa vuruşunu kaleci Aykut kornere çeldi
29. dakikada kullanılan korner atışında Osman’ın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
31. dakikada Akabueze’nin pasıyla Landel ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
45+2. dakikada kazanılan serbest atışı 25 metreden kullanan Akabueze topu filelere yolladı. 1-0
88. dakikada Keny’nin Landel’in pasıyla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Orkun Aktaş xx, Gökhan Memişoğlu xx
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx , Allyson Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Remi Mulumba xxx ,Guido Koçer x (Levent Ayçiçek dk. 66 xx), Philippe Keny xxx (Bilal Ceylan dk.90+1 ?), Okan Alkan xx (Kerim Avcı dk. 90+1 ?), Michel Landel xxx, Doğan Can Davas x (Matej Pucko dk. 82 ?), Chukwuma Akabueze xx (Mehmet Özcan dk. 66 xx), Caner Cavlun xxx
Yedekler: Veysel Sapan, Arb Manaj, Berke Görgün, Matej Pucko, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Yılport Samsunspor : Aykut Özer xx, Barış Başdaş xx, Fernandes Mendes x, Kevin Boli xx, Alaaddin Okumuş xx, Yasin Öztekin x, Tiemoko Diomande xx (Gökhan Karadeniz dk. 28 x), Soner Gönül xxx, Hasan Kılıç x (Mehmet Akyüz dk. 76 ?), Moryke Fofana x (Melih Okutan dk. 60 xx), Osman Çelik xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Elhadj Bah, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç ,Polat Yaldır
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Chukwuma Akabueze (dk. 45+2), Philippe Keny (dk. 88) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Moryke Fofana, Barış Başdaş, Osman Çelik (Yılport Samsunspor), Philippe Keny, Remi Mulumba (Bandırmaspor)