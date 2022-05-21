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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig’de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor’un maç programı açıklandı.
Spor 21.05.2022, 14:55
Spor Toto 1. Lig’de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor’un maç programı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. Play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs’ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs’ta oynanacak.
Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:
1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)
18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor
2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)
15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor
18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor