Spor Toto 1. Lig play-off finalini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek

Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto 1. Lig play-off final maçını yönetecek hakemler dijital atama yöntemi ile belirlendi. Müsabaka 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği final müsabakasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.