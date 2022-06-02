Son Dakika
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, tahttaki 70’inci yılı nedeniyle yarın St Paul Katedrali’nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Spor 02.06.2022, 22:07
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.