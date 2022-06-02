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Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Spor 02.06.2022, 22:07
Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig Play-Off final mücadelesinde İstanbulspor, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

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