Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Pendikspor, Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Samsunspor atağında ceza sahasına gönderilen topta Osman Çelik’in sağ ayağı ile yarım volesinde meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Laura’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solunda az farkla auta gitti.

33. dakikada ceza yayının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Ülgen’in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Burak’ın sağından filelerle buluştu. 0-1

61. dakikada Pendikspor kendi yarı sahasından çıkarken kaptırılan topta araya giren Ahmet Sagat, bekletmeden aradan Laura’nın önüne yuvarladı. Kaleci Burak’ı da çalımlayan Laura meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Baran Erarslan xx, Mehmet Ali Akkor xx

Pendikspor: Burak Öğür x, Samet Asatekin x (Thiam dk. 10 x), Berkay Sülüngöz x, Hasan Hatipoğlu x (Erhan Kara dk. 66 x), Ferhat Öztorun xx, Gökcan Kaya xx, Hasan Kılıç x (Kappel dk. 80 x), Mesut Özdemir x, Ahmet Yazar x (Rogerio dk. 46 x), Regattin xx, Görkem Bitin x (Nikolics dk. 66 x)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Enes Keskin, Efe Sayhan, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Samsunspor: Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yusuf Emre xx, Ali Ülgen xxx (Berk Taşkın dk. 85 ?), Osman Çelik xx (Muhammet Özbaskıcı dk. 74 x), Celil Yüksel xx (Cihan Kahraman dk. 85 ?) Emre Gültekin xx, Soner Gönül xx, Laura xxx (Harris dk. 85 ?), Ahmet Sagat xx (Kaan Güneren dk. 70 x)

Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Sarp Ekinci, Şener Kaya, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ali Ülgen (dk. 33), Laura (dk. 61) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Mesut Özdemir (Pendikspor) Ali Ülgen, Zeki Yavru, Yusuf Emre (Samsunspor)