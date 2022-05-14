banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Spor 14.05.2022, 18:09
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Boluspor’da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz’in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1

47. dakikada MKE Ankaragücü’nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada sağ kanatta Zahid’in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.

82. dakikada orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi’nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak’ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Burak Cansız xx,

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Sinan Osmanoğlu xx, Alperen Babacan xx, Yasin Güreler xx, Ali Kaan Güneren xx (Abdullah Durak dk. 65 x), Şahverdi Çetin xx, Atakan Dama x (Zahid dk. 46 xxx), Arif Emre Eren xx (Eren Derdiyok dk. 46 x), Muhammed Yasir Karabay xx (Ariyibi dk. 46 x), Chahechouhe xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?)

Yedekler: Kaan Çinkaya, İshak Çakmak, Ulaş Yılmaz, Cem Ekinci, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Boluspor: Selmani xx, Hakan Bilgiç xx, Fethi Özek xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir x (Abdurrahim Dursun dk. 70 x), Abdurrahman Canlı xx (Ali Keten dk. 85 ?), Tugay Kaçar x (Jacob Novak dk. 75 x), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Arda Köksal dk. 85 ?), Berk Yıldız xx (Kasongo dk. 85 ?), Bekim Balaj xx

Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Bregu, Arda Hilmi Şengül

Teknik Direktör: Emre Toraman

Goller: Zahid (dk. 47) (MKE Ankaragücü), Roshi (dk. 14), Novak (90+2) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Chahechouhe (MKE Ankaragücü), Roshi, Fethi Özer (B. Boluspor)

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
23°
açık