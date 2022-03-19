Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Eray’ın geri pasında araya giren Himmet, kaleciden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
47. dakikada Menemenspor’da sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Abdullah’ın arka direğe yaptığı ortaya yükselen Oğuzhan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
52. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah’ın yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu yapan Cisse, farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. 3-0
57. dakikada orta alanda Himmet’le girdiği mücadelede rakibini düşüren Ali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
59. dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında Gökhan’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla plase vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. 3-1
83. dakikada sol kanattan yüklenen Boluspor’da, Bülent’in yaptığı ortada topla ceza sahası içinde buluşan Kemal, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-2
90+4. dakikada Menemenspor ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Abdurrahman’ın ortasında Arda topu kafayla indirdi. Emin, kaleci Batuhan’dan önce topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak pozisyon Arda’nın hava topu mücadelesinde faul yaptığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Kemal Mavi xx, Kemal Elmas xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan xxx, Seyfettin xx, Emre Adıgüzel xx, Cisse xxx, Ba xx (Cem dk. 80 ?), Abdullah xx, Himmet xxx (Mahmut dk. 89 ?), Batuhan Kırdaroğlu xx (Toni dk. 68 x), Ahmet x (Kehinde dk. 88 ?)
Yedekler: Murat, Kerem, Ömer, Emir
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Boluspor: Oğul xx, Mehmet x, Emin x, Ali x, Bülent xx, Eray x (Kemal dk. 55 xx), Abdurrahman xx, Gökhan xx (Arda dk. 61 x), Berk x (Bertu dk. 61 x), Bregu x (Novak dk. 81 ?), Kassongo xx
Yedekler: Dolunay, Ensar, Abdoulaye, Talha, Erdem
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Himmet (dk. 21), Oğuzhan (dk. 47), Cisse (dk. 52)(Menemenspor), Kassongo (dk. 59), Kemal (dk. 83)(Boluspor)
Kırmızı Kart: Ali (dk. 57) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Cisse (Menemenspor), Abdurrahman, Bülent, Eray (Boluspor)