Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında Menemenspor, Kocaelispor’u ağırladı. İzmir temsilcisi, 34. dakikada Toni’nin ayağından bulduğu golle devre arasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda baskısını artıran Kocaelispor 66. dakikada Gueye’nin kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 37’ye yükseltti. Mücadele esnasında basın mensuplarının oturması gereken basın tribününe akredite izni bulunmayan onlarca kişinin oturduğu görüldü.

Maçtan dakikalar

15. dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında Kolovos’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur’un vuruşunda kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

16. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Kocaelispor’da, Mazlum topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamın savunma topu uzaklaştırdı.

34. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Ahmet’in pasıyla beraber sol çaprazdan ceza sahasına giren Toni, kaleciyle karşı karşıya kalarak tek vuruş topu sağdan ağlarla buluşturdu. 1-0

64. dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında Kolovos’un pasında ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Rasheed’in köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

66. dakikada sol kanattan yüklenen Kocaelispor’da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kolovos, ceza sahasına girerek ortaladı. Ceza sahasında yükselen Gueye, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Erkan Akbulut xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Himmet xx (Sabbah dk. 75 x), Oğuzhan Çapar xx, Ömer xx, Sinan xx, Cisse xx, Abdullah xx, Seyfettin xx, Toni xx, Enes x (Cem dk. 65 x), Ahmet x (Kehinde dk. 88 ?)

Yedekler: Murat, Emre Adıgüzel, Emre Özer, Oğuzhan Aydoğan, Kerem, Batuhan Kırdaroğlu

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Kocaelispor: Korcan xx, Mehmet xx, Mazlum xx, Berkay xx, Atila xx, Mandjeck xx, İlyas xx (Yiğitali dk. 77 x), Kolovos xx, Benhur x (Rasheed dk. 60 x), Samed x (Diop dk. 60 x), Gueye xx

Yedekler: Doğukan, Musa, Alpay, Olcan, Kerem, Denizalp

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Toni (dk. 34) (Menemenspor), Gueye (dk. 66) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Cisse, Oğuzhan Çapar, Abdullah (Menemenspor), Atila, Mandjeck, Rasheed (Kocaelispor)