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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.

Spor 28.02.2022, 22:02
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada sağ kanatta gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan’ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Erdi’nin pozisyonunda kaleci Batuhan Şen, topu uzanarak kornere çeldi.

10. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında, ceza yayı önünde topla buluşan Ahmet Sagar, direkt kaleyi denedi. Kaleci Ali Emre topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu’da Kürşad’ın pasıyla topla buluşan Kubilay, yaklaşık 20 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleye sert şut gönderdi. Kaleci Batuhan soluna uzanarak topu tokatladı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor’da Emre Adıgüzel’in ortasına ceza sahası içinde gelişine vuran Ahmet Sagat’ın şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

50. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağından Abdullah’ın pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ahmet Sagat, kavisli bir vuruşla topu iki direğin birleştiği yere vurdu. Kaleci Ali Emre topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan atağa çıkan Altınordu’da, Şeref çizgiye inerek kale önüne ortaladı. Kale önünde topa dokunan Ahmet İlhan’ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla oyun alanını terk etti.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah’ın ortasında defansı aşan topla sol çaprazda buluşan Batuhan Kırdaroğlu, kaleye sert şut gönderdi ancak kaleci Ali Emre iki hamlede topu kontrol etti.

77. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu’da, Ali Dere’nin ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Ahmet İlhan yerden sert şut gönderdi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan x, Oğuzhan Çapar x, Seyfettin x, Emre Adıgüzel xx, Cisse xx, Emir x (Emre Özer dk. 46 x), Abdullah xx (Berkan dk. 86 ?), Himmet x (Kehinde dk. 72 x), Batuhan Kırdaroğlu x (Mahmut dk. 86 ?), Ahmet Sagat xx

Yedekler: Murat, İsmail, Oğuzhan Aydoğan, Kerem, Jiakponna, Ubah

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx, Volkan xx, Erdi xx, Ali Dere xx, Kürşad xx (Muzaffer dk. 63 x), Kubilay xx (Yusuf Arslan dk. 90 ?), Recep xx, Şeref x (Feytullah dk. 63 x), Ahmet İlhan xxx, Hüsamettin x (Anıl dk. 78 x)

Yedekler: Serhat, Rıdvan, Kenan, Sami, Yusuf Esendere, Rahmi

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Ahmet İlhan (dk. 77)(Altınordu)

Sarı Kartlar: Oğuzhan Çapar, Cisse (Menemenspor), Kürşad, Kubilay, Ali Emre (Altınordu)

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