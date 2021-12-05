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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.

Spor 05.12.2021, 15:40
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanattan Diallo’nun ortaladığı topla ceza sahası içi sol çaprazda Anıl buluştu. Anıl’ın müsait pozisyonda sert şutunda top kaleci Korcan’da kaldı.

11. dakikada Kocaelispor savunmasının hatasında topu kapan Kemal’in şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada Mehmet Yılmaz’ın taç atışıyla topla buluşan Gakpa’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Korcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Tisdell’in pasıyla topa sahip olan Diop’un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut, kaleci Birkan’ın ellerinde kaldı.

50. dakikada Manisa FK atağında Nizamettin’in sol kanattan ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Okan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Manisa FK’nın kontratağında Diallo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gakpa, meşin yuvarlağı ayak içiyle uzak köşeden filelerle buluşturdu. 2-0

68. dakikada Kocaelispor atağında Yılmaz’ın rakip ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda, kaleci Birkan son anda uzanarak direk dibinden topu kornere çeldi.

78. dakikada Kocaelispor rakip ceza sahası çizgisinin sağında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dilaver, Yiğit Ali’ye pas çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu. 2-1

84. dakikada Manisa FK’nın atağında Andre Sousa’nın sürüklediği topa elle müdahalede bulunan Yiğit Ali, hakem Çağdaş Altay tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+2. dakikada sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Andre Sousa’nın dar açıdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Hüseyin Aylak xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Manisa FK: Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx (Kubilay dk. 90+1 ?), Landre xx, Sadi xx, Erhan xx, Gakpa xxx, Nizamettin xxx (Andre Sousa dk. 74 xx), Hakan xx, Diallo xx (Veli dk. 74 xx), Anıl xx (Tabekou dk. 59 xx), Kemal x (Okan dk. 45 xxx)

Yedekler: Samet, Ahmet, Taha, Mehmet Ali

Teknik Direktör: Turgay Altay

Kocaelispor: Korcan x, Cisse x, Coelho x, Musa x (Alpay dk. 25 xx), Atila xx, Mandjeck xx, Yılmaz xx, Pereira x (Tisdell dk. 37 xx), Mehmet Taş x (Yiğit Ali dk. 59 xx), Benhur xx, Diop x (Dilaver dk. 59 xx)

Yedekler: İsmet, Mevlüt, İsa, Semih, Denizalp,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Okan (dk. 50), Gakpa (dk. 54) (Manisa FK), Yiğit Ali (dk. 78) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Yiğit Ali (dk. 84) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Nizamettin (Manisa FK), Tisdell (Kocaelispor)

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