banner611

banner610

Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Gençlerbirliği: 1

SPOR TOTO 1. LİG’İN 30. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Spor 02.04.2023, 15:36
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Kadfi’nin sol kanattan yerden pasında topla buluşan Doukara’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

31. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Doukara’nın ceza sahası içerisinde yerden pasında Kadfi’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada sol kanattan Junior Fernandes’in ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Burak Çoban’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

48. dakikada Muhammet Taha’nın ceza sahası içerisinde yerden çıkardığı topa altıpasın gerisinden Tabla’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

53. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Doukara, ceza sahası içerisinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Mete Kaan’ın önüne bıraktı. Mete Kaan’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

62. dakikada Yasin’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Doukara’nın kafa vuruşunda kaleci Ömer, son anda golü önledi.

80. dakikada Kaan Kanak’ın rakip ceza alanı sağ çizgisinin hemen yanından kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top ağlarla buluştu. 2-1

90+7. dakikada Rodrigues’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yasin’in sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Kapluhan xx, Ömer Lütfü Aydın xx

Manisa FK: Ömer xx, Muhammet Taha xx, Ayberk xx, Domgjoni xx, Kaan Kanak xxx, Burak Çoban xx (Diallo dk. 85 ?), Burak Altıparmak xx, Gakpa x (Mehmet dk. 46 xx), Tabla xxx (Doğukan dk. 73 xx), Muhammed Mert x (Serkan dk. 73 xx), Junior Fernandes xx (Metehan dk. 90+3 ?)

Yedekler: Birkan, Prib, Umut , Diallo, Stark, Adem

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gençlerbirliği: Nurullah x, Buğra xx (Erkan dk. 19 x) (Corozo dk. 85 ?), Alperen x, Fontaine x, Yasin x, Abdullah Durak xx (Bangoura dk. 68 x), Muhamed Himmet x, Enes xx (Rodrigues dk. 46 x), Mete Kaan x, Kadfi xxx, Doukara xx (İlker dk. 68 x)

Yedekler: Angeler, Abdullah Şahindere, Eralp, Hayrullah, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Kadfi (dk. 31) (Gençlerbirliği), Tabla (dk. 48), Kaan Kanak (dk. 80) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Enes, Fontaine, İlker, Yasin (Gençlerbirliği), Domgjoni (Manisa FK)

Yorumlar (0)
banner617