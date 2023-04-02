Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Gençlerbirliği: 1
SPOR TOTO 1. LİG’İN 30. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Kadfi’nin sol kanattan yerden pasında topla buluşan Doukara’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Doukara’nın ceza sahası içerisinde yerden pasında Kadfi’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada sol kanattan Junior Fernandes’in ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Burak Çoban’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
48. dakikada Muhammet Taha’nın ceza sahası içerisinde yerden çıkardığı topa altıpasın gerisinden Tabla’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
53. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Doukara, ceza sahası içerisinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Mete Kaan’ın önüne bıraktı. Mete Kaan’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
62. dakikada Yasin’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Doukara’nın kafa vuruşunda kaleci Ömer, son anda golü önledi.
80. dakikada Kaan Kanak’ın rakip ceza alanı sağ çizgisinin hemen yanından kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top ağlarla buluştu. 2-1
90+7. dakikada Rodrigues’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yasin’in sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Kapluhan xx, Ömer Lütfü Aydın xx
Manisa FK: Ömer xx, Muhammet Taha xx, Ayberk xx, Domgjoni xx, Kaan Kanak xxx, Burak Çoban xx (Diallo dk. 85 ?), Burak Altıparmak xx, Gakpa x (Mehmet dk. 46 xx), Tabla xxx (Doğukan dk. 73 xx), Muhammed Mert x (Serkan dk. 73 xx), Junior Fernandes xx (Metehan dk. 90+3 ?)
Yedekler: Birkan, Prib, Umut , Diallo, Stark, Adem
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gençlerbirliği: Nurullah x, Buğra xx (Erkan dk. 19 x) (Corozo dk. 85 ?), Alperen x, Fontaine x, Yasin x, Abdullah Durak xx (Bangoura dk. 68 x), Muhamed Himmet x, Enes xx (Rodrigues dk. 46 x), Mete Kaan x, Kadfi xxx, Doukara xx (İlker dk. 68 x)
Yedekler: Angeler, Abdullah Şahindere, Eralp, Hayrullah, Özgür
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Kadfi (dk. 31) (Gençlerbirliği), Tabla (dk. 48), Kaan Kanak (dk. 80) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Enes, Fontaine, İlker, Yasin (Gençlerbirliği), Domgjoni (Manisa FK)