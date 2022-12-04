Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Muhammed’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada Bekir’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih’in vuruşunda kaleci Birkan’ı geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Muhammet Taha uzaklaştırdı.
23. dakikada ceza sahası içerisinde Melih’in göğsüyle indirdiği topa yakın mesafeden Olawoyin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın kucağında kaldı.
41. dakikada Prib’in havadan pasına hareketlenen Batuhan Kör’den seken top, sağ kanatta Diallo’nun önünde kaldı. Diallo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.
69. dakikada Manisa FK savunmasının hatasında topu kapan Melih’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir’in vuruşunda kaleci Birkan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Diallo’nun getirdiği topu önüne alan Batuhan’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen önünden sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Muharrem, pozisyon sonrasında Batuhan’a yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Gökmen Baltacı xx, Özcan Sultanoğlu xx
Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xx, Ba xx, Ayberk xx, Çağrı xx, Gakpa x (Kadir Kaan dk. 46 xx), Selim x (Mehmet dk. 60 xx), Burak xx, Prib x (Grezda dk. 77 x), Diallo x (Arda dk. 84 ?), Batuhan Kör x
Yedekler: Ömer, Anıl, Mert, Fırat, Adem
Teknik Direktör: Levent Eriş
Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Erhan xx, Erkam xx, Taha Batuhan xx, Muharrem xx, Mikail xx, Muhammed x (Eze dk. 60 xx), Bardhi x (Abdullah dk. 72 xx), Bekir x (Balaj dk. 88 ?), Olawoyin x, Melih x
Yedekler: Boran, Aykut, Muhammed Emin, Mara, Haşim Arda
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Kırmızı kart: Muharrem (dk. 90+2) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Ayberk, Burak, Adem, Grezda (Manisa FK), Bardhi (Ankara Keçiörengücü)