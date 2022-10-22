Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Pendikspor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Pendikspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ferhat Öztorun’un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa ile dokunan Mesut Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+2. dakikada Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ın Regattin’e yaptığı müdahale sonucu Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Bitin yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2

72. dakikada kaleci ile karşıya kalan Pendiksporlu Hasan Kılıç’ın şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.

85. dakikada Rogerio’nun ceza sahası dışından pası ile buluşan Regattin çalımlarla ceza sahasının soluna doğru giderek önünü açtı ve çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kırgın xx, Emir Eray Eyisoy xx, Mehmet Akıncık xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Batuhan Yayıkcı xx, Aykut Demir xx, Erhan Kartal xx, Olawoyin xx, Bardhi x, Mikail Okyar xx, (Aykut Çeviker dk. 46 xx) Bekir Karadeniz x, (Babaei dk. 41 xx) (Abdullah Aydın dk. 78 xx) Melih İnan xx, (Mara dk. 67 xx) Eze x (Balaj dk. 41 xx)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Sarıkaya, Haşim Sarman, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Pendikspor: Burak Öğür xx, Ferhat Öztorun xx, Hasan Hatipoğlu xx, Berkay Sülüngöz xx, Erdem Özgenç xx, (Enes Keskin dk. 90+1 x)Mesut Özdemir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ahmet yazar xx, (Ali Han Tunçer dk. 68 x) (Erhan Kara dk. 78) Regattin xx, (Samet Asatekin dk. 90+1 ?) Gökcan Kaya xx, Görkem Bitin xx (Rogerio dk. 46 xx)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Mesut Özdemir (dk. 18), (Görkem Bitin (45+2 pen.) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Erdem Özgenç (Pendikspor), Erhan Kartal, Babaei, Bardhi, Metin Uçar, Muharrem Cinan (Keçiörengücü)