Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan topu getiren Namık Alaskarov pasını ceza sahası içi sağında bulunan Mert Yılmaz’a aktardı. Mert’in bekletmeden pasında kale önünde topu alan Namık’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
29. dakikada ceza sahası içinde Kubilay Sönmez’in Emir Kaan Gültekin’e yaptığı hareket sonrasında hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıda topun başına geçen Eduart Rroca’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarıya gitti.
34. dakikada Ali Yaşar’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Ferhat Yazgan düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
56. dakikada Jetmir Topalli’nin pasında ceza yayı solunda topu alan Emir Kaan Gültekin’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Aydın’da kaldı.
60. dakikada sağ taraftan Mert Yılmaz’ın pasında ceza sahası içinde topu alan İsmail Yüksek topukla pasını Joao Pedro’ya aktardı. Joao Pedro’nun vuruşunda ise kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı sağ köşeden çıkardı.
68. dakikada sol kanatta topu alan Valon Ethemi, Zalazar’dan sıyrılıp ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90+5. dakikada Eslem Öztürk’ün pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx (Berkay Görmez dk. 82 ?), Muammer Sarıkaya xx (Oğuzhan Berber dk. 69 x), Ferhat Yazgan xxx, Eduart Rroca xx (Eslem Öztürk dk. 69 x), Jetmir Topalli xxx, Valon Ethemi xxx (İbrahim Yılmaz dk. 69 x), Emir Kaan Gültekin xx (Tuncer Duhan Aksu dk. 78 x)
Yedekler: Mücahit Serbest, Kristal Abazaj, Emrecan Uzunhan, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Bursaspor: Deniz Aydın x, Mert Yılmaz x, Luka Capan x, Nicolas Zalazar x, Mehmet Erdem Uğurlu x (Onur Atasayar dk. 78 x), Kubilay Sönmez x (Ramazan Keskin dk. 62 x), İsmail Yüksek x (Enver Cenk Şahin dk. 62 x), Burak Altıparmak x (Massimo Bruno dk. 78 x), Namık Alaskarov x, Hasan Ayaroğlu x (Furkan Emre Ünver 90+5 ?), Joao Pedro x
Yedekler: Canberk Yurdakul, Eren Güler, Yusuf Türk, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Namık Alaskarov (dk. 7) (Bursaspor), Ferhat Yazgan (dk. 34), Valon Ethemi (dk. 68), Jetmir Topalli (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Mert Yılmaz (dk. 85), Mustafa Er (dk. 88) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Deniz Aydın, Luka Capan, Enver Cenk Şahin, Joao Pedro (Bursaspor)