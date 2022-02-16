Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
31. dakikada Gökhan Karadeniz’in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mücahit’te kaldı.
35. dakikada Melih’in ceza sahası içinden vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Ethemi’nin şutu direğin yanından auta çıktı.
68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Roshi’nin şutunda kaleci Mücahit topu kornere çeldi.
70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kasongo, içeriye pasında defansa da çarpan top kale önünde Gökhan Karadeniz’in önünde kaldı. Gökhan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
74. dakikada Muammer’in sağ kanattan açtığı ortaya Topalli’nin kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyuna alanına dönerken, seken topu defans uzaklaştırdı.
81. dakikada Eslem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okan topu İbrahim’e indirdi. İbrahim’in arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
90+1. dakikada Turgay’ın pasıyla ceza sahası içine sol taraftan giren Kasongo’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Şener xx
İstanbulspor: Mücahit Serbest xx, Oğuzhan Berber xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx (Eslem Öztürk dk. 78 x), Berkay Görmez xx (Jetmir Topalli dk. 46 xx), Cajic xx (Emir Kaan Gültekin dk. 63 xx) Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xxx
Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Eduart Rroca, Ferhat Yazgan, Abdurrahman Emek, Mertan Caner Öztürk, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Boluspor: Selmani xx, Mehmet Çınar xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir xx (Abdurrahim Dursun dk. 80 x), Abdurrahman Canlı xx, Bertu Özyürek xx (Eray Ataseven dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xxx (Tugay Kacar dk. 80 x), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Dejvi Bregu dk. 80 x), Bekim Balaj xx (Kabongo Kasongo dk.65 xxx)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Kemal Rüzgar, Hakan Bilgiç, Jakob Novak, Ali Keten
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 70), Kasongo (dk. 90+1) (Boluspor), İbrahim Yılmaz (dk. 81) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Berk Yıldız, Roshi (Boluspor), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (İstanbulspor)