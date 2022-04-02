Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ taraftan Ali Yaşar’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Yeşil’in kafa vuruşu kaleci Ramazan’da kaldı.
70. dakikada ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Valon Ethemi’nin sol ayakla vuruşunu kaleci Ramazan kontrol etti.
80. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Valon Ethemi’nin yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Gökhan Gül’ün şutunu kaleci Alperen oyun alanına çeldi.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sallaich’in içeri çevirdiği pasta İlker’in şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Mert Bulut xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx (Muammer Sarıkaya dk. 59 x), Mıchael Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx, Melih Kabasakal xx, Jetmir Topalli xx (Eduart Rroca dk. 59 xx), Eslem Öztürk xx (Emir Kaan Gültekin dk. 76 xx), Valon Ethemi xx (Berkay Görmez dk. 87 ?), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Emre Can Uzunhan, Abdurrahman Emek, Mertan Caner Öztürk, Görkem Güven
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Metehan Mert xx, Arda Kızıldağ xx, Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx, Dmytro Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx, Rahmetullah Berişbek xx (Serdarcan Eralp dk. 74 xx), Barış Alıcı xx (İlker Karakaş dk. 89 ?), Kazenga Lua Lua xx (Musa Şahindere dk. 90+3 ?), Chibuike Eleke xx (Sintayehu Sallalich dk 90 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz, Ologo (İstanbulspor), Metehan Mert, Muhammed Bayır, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)