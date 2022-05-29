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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Spor 29.05.2022, 18:20
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

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