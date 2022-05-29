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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 29.05.2022, 18:20
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.