Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 5 - Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin’in ortasında kale önünde topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta golü buldu. 1-0
22. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Yunus Emre’nin ortasında yükselen Mamah, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
39. dakikada Denizlispor ceza sahası için yaşanan pozisyonda Marko Mihojevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
54. dakikada ceza sahası yayı önünde Ali Akman’ı düşüren Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
58. dakikada ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Göztepe’de topun başına geçen İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı doksana vurdu, top direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0
69. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yunus Emre Gedik’in ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marko Kvasina, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 4-0
83. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Romal Palmer’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ajdin Hasic, plase vuruşla kalecinin kapattığı yerden topu ağlara gönderdi. 5-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın xx, Murat Temel xx, Anıl Usta xx
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Marko Mihojevic xx (Atınç Nukan dk. 76 x), Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xxx, Yalçın Kayan xx (Ajdin Hasic dk. 80 ?), David Tijanic xx, Emre Gedik xx, Kenneth Mamah xxx (Romal Palmer dk. 80 ?), Yasin Öztekin xx (Hüsamettin Yener dk. 76 x), Ali Akman xx (Marko Kvasina dk. 67 xx)
Yedekler: Arda Özçimen, Isaac Atanga, Tarık Çamdal, Emirhan Delibaş, Uğur Yıldız
Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu
Denizlispor: Abdülkadir Sünger x, Muhammet Özkal x (Özer Özdemir dk. 79 x), Oğuz Yılmaz x, Erdal Akdarı x, Gökhan Süzen x, Berkant Gündem xx, Brice Djedje x (Hüseyin Altıntaş dk. 57 x), Samet Gündüz x (Okan Derici dk. 62 x), Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu x (Hakan Çinemre dk. 62 x), Bekir Böke x
Yedekler: Ali Yalçın, Asım Hamzaçebi, Ömer Şişmanoğlu, Alaattin Öner, Melik Çiftçi, Oğuzhan Sarı
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: İsmail Köybaşı (dk. 15 ve dk. 58), Kenneth Mamah (dk. 22), Marko Kvasina (dk. 69), Ajdin Hasic (dk. 83) (Göztepe)
Kırmızı Kart: Abdülkadir Sünger (dk. 54)(Denizlispor)