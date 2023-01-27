Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 3 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada rakip ceza sahası dışında topu kazanan Yasin Öztekin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada frikik kazanan Bandırmaspor’da; topun başına Kerim Avcı geldi ve doğrudan kaleye gönderdiği şut çok az bir farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada sağ taraftan atak gerçekleştiren Bandırmaspor; Manos’un, Kerim’e pasında Kerim Avcı yine doğrudan şut attı ama bu kez de Arda’yı geçemedi.

27. dakikada Kerim Avcı’nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Cebio Soukou, kaleci Arda’yı geçerek golünü attı. 1-1

41. dakikada İsmail Köybaşı’nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Mihojevic kafayla topu kaleyi yolladı, kaleci son anda kornere çeldi.

43. dakikada İsmail Köybaşı’nın rakip ceza sahasında içeriye çevirdiği topta Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

56. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Kvasina, şutunu çekti fakat kaleciyi geçemedi.

85. dakikada Michee Ngalina’nın sağ kenardan açtığı orta ile topla buluşan Atanga farkı üçe çıkaran golü attı. 3-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Gökhan Memişoğlu xx, Burak Cansız xx

Göztepe: Arda Özçimen xx, Marko Mihojevic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Dino Arslanagic xx, Tarık Çamdal xx (Erhan Gottwalt dk. 90+2 ?), Yasin Öztekin xxx (dk. 77 Isaac Atanga xx), Yalçın Kayan xx, Tuğbey Akgün x, Kenneth Obinna Mamah x (Michee Ngalina dk. 81 ?), Marko Kvasina xx

Yedekler: Berkin Özgür, Yunus Emre Gedik, Uğur Kaan Yıldız, İzzet Furkan, Hikmet Ciftci, Efe Can Saçıkara, Ali Akman

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Bandırmaspor: Ioannis Gelios x, Fatih Kurucuk x, Georgios Koutroubis x (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 38 x), Caner Cavlan x, Remi Mulumba x, Sedat Şahintürk x (Nikola Terzic dk. 46 x), Kerim Avcı x, Cebio Soukou xx, Levent Ayçiçek x, Mehmet Özcan x (Sekou Camara dk. 46 x), Dimitrios Manos x (Atabey Çiçek dk. 46 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Emir Şenocak, Berkan Keskin, Emre Batuhan Adıgüzel, Caner Hüseyin Bağ, İsmet Kayahan Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Yasin Öztekin (dk. 3 ve 47), Isaac Atanga (dk. 85) (Göztepe), Cebio Soukou (dk. 27) Bandırmaspor

Sarı kartlar: Atabey Çiçek, Remi Mulumba (Bandırmaspor), Dino Arslanagic (Göztepe)