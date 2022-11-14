Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 2 - Ankara Keçirengücü: 1
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Muharrem Cinan’ın soldan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Rashad Muhammed’in volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
37. dakikada topla beraber ceza sahasına giren Yasin Öztekin, Erhan Kartal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada Bekir Karadeniz’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibrahim Olawoyin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Jordan Palmer’in pasında sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, topla kale önüne kadar ilerledi. Şut açısı daralan Yasin Öztekin’in şutu yan ağlarda kaldı.
77. dakikada Kenneth Obinna Mamah’ın pasında topla buluşan Jordan Palmer, kalecinin sağından topu ağlara yolladı. 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Ali Akkor xx
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Yunus Emre Gedik xx (Tarık Çamdal dk. 11 xx (Erhan Gottwalt dk. 90+1 ?), Dino Arslanagic xxx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Atınç Nukan xx, Yalçın Kayan x (Jordan Palmer dk. 63 x), Kenneth Obinna Mamah xx, Yasin Öztekin xxx, David Tijanic xx, Ali Akman x (Marko Kvasina dk. 46 xx)
Yedekler: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız, Emre Çolak, Marko Mihojevic, Isaac Atanga, Ajdin Hasic
Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Erhan Kartal x, Haşim Sarman xx, Erkam Reşmen x, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Jurgen Bardhi x (Ali Babaei dk. 81 ?), Bekir Karadeniz xx, Rashad Muhammed xx, Ibrahim Olawoyin xx, Melih İnan x (Bekim Balaj dk. 62 x)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uerdi Mara, Muhammed Emin Sarıkaya, Moustapha Camara, Aykut Çeviker
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Rashad Muhammed (dk. 24) (Ankara Keçiörengücü), Yasin Öztekin (dk. 39 pen.), Jordan Palmer (dk. 77) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Marko Kvasina, Tarık Çamdal (Göztepe), Melih İnan, Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü)