Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Atınç’ın içeriye çevirdiği topa Traore’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
26. dakikada Junior Loue’nin pasında Atınç’ın, ceza sahası dışından sert bir şutunu kaleci kornere çeldi.
52. dakikada sağ kanattan Ngandu’nun kale önüne pasında Bregu’nun vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi.
61. dakikada Traore’nin orta sahada kaptırdığı topu kazanan Ndlovu’nun pasında topla buluşan Bregu sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
88. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kvasina’nın ortasında ceza sahası içinde Emirhan kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Gürcan Hasova x, Oğuz Terzi x, Muratcan Ilgaz x
Göztepe: Arda Özçimen xx, Emir Ortakaya x (Yunus Emre Gedik dk. 79 x), İsmail Köybaşı xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Uğur Kaan Yıldız x (Tarık Çamdal dk. 68 x), Aliou Traore x (Romal Palmer dk. 68 x), Yalçın Kayan xx, Kenneth Obinna Mamah x (Emirhan Delibaş dk. 79 xx), Michee Ngalina x, Bayere Junior Loue x (Marko Kvasina dk. 46 xx)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Hikmet Ciftci, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby Oulare xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Eray Ataseven xx (Abdurrahman Canlı dk. 79 x), Safa Kınalı x (Veaceslav Posmac dk. 70 x), Joel Ngandu xx (Berk Yıldız dk. 79 x), Dejvi Bregu xxx (Melih Okutan dk. 90 ?), Dino Ndlovu xx (Ibrahima Balde dk. 90 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Dejvi Bregu (dk. 61) (Boluspor), Emirhan Delibaş (dk. 88) Göztepe
Sarı kartlar: Dino Ndlovu, Tugay Kaçar (Boluspor), Dino Arslanagic, Romal Palmer (Göztepe)