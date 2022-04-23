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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor 23.04.2022, 18:10
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Kerim Avcı ceza sahası içinde sol çaprazda topu penaltı noktasında duran Keny ile buluşturdu. Keny’nin vuruşunu kaleci Köse auta çıkarttı.

34. dakikada Grechyshkin’in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu, ceza sahasında kale önünde duran Metehan Mert ile buluşturdu. Yüksekten gelen topa kafa ile vuran Mert’in şutu ağları salladı. 1-0

74. dakikada Barış Alıcı, sağ kanattan aldığı topu ceza sahası içine kadar götürdü. Ceza sahası içinde Alıcı’nın pasında topla buluşan Sallalich’in şutu savunma tarafından kornere çıktı.

75. dakikada sağ köşeden korner vuruşu kullanan Grechyshkin, topu kale önüne aktardı. Lima’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xxx, Gökhan Gül xxx, Muhammed Bayır xx, Tshibola xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Grechyshkin xxx, Barış Alıcı xx (Serdarcan Eralp dk. 90+2 ?), Sallalich x (Aksel Aktaş dk. 81 ?), Musa Şahindere x, Lima xxx (İlker Karakaş dk. 85 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Santos xx, Lokman Gör xx (Cüneyt Köz dk. 60 x), Caner Cavlan xx, Mehmet Özcan xx (Abdullah Balıkçı dk. 72 x), Beykan Şimşek xx (Pucko dk. 46 x), Kerim Avcı xx (Akabuze dk. 46 x), Mulumba xx, Koçer x (Süleyman Luş dk. 60 x), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Metehan Mert (dk. 34), Lima (dk. 75) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Sallalich, Tshibola, Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Mulumba, Lokman Gör, Keny (Bandırmaspor)

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