Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Pendikspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Aksel Aktaş’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Barış Alıcı pasını Ahmet Arda Tuzcu’ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
45+1. dakikada Thiam’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.
54. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Enes Keskin’in vuruşuna Mert Kula gole izin vermedi.
55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Pendikspor, Görkem Bitin’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sebebiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Regattin’in ceza sahası içerisinden gönderdiği topa yükselen Kappel kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2
71. dakikada Barış Alıcı’nın ceza sahası içeriş sağ çaprazdan gönderdiği topa sert vuran İlker’in şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.
81. dakikada Aksel Aktaş’ın ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği ortada topa yükselen Metehan Mert’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Deniz Turgut xx, Baran Eraslan xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Muhammed Bayır xx (Abdullah Şahindere dk. 12 xx) Metehan Mert xx, Mert Kula xx, Musa Şahindere xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Aksel Aktaş xx, Serdarcan Eralp xx (Kağan Özkan dk. 84 ?) Ahmet Arda Tuzcu xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 75 ?) İlker Karakaş xx
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Zafer Göktuğ Erdem, Seyit Ali Kahya, Bieliaiev, Hüseyincan Kırıkcı, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat Öztorun xx (Erhan Kara dk. 46 xx) Enes Keskin xx (Samet Asatekin dk. 77 x) Thiam xx (Muhammed Akaraslan dk. 46 xx) Kappel xx (Nikolic dk. 84 ?) Gökcan Kaya xx, Regattin xx, Görkem Bitin xx (Ali Han Tunçer dk. 70 xx)
Yedekler: Murat Akşit, Berkay Sülüngöz, Ugrai, Ruhan Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 19) (Gençlerbirliği), Regattin (dk. 55 pen.), Kappel (dk. 59) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Ferhat Öztorun, Thiam, Görkem Bitin, Erhan Kara, Kappel (Pendikspor), Abdullah Şahindere
(Gençlerbirliği)
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|3
|6
|7. Antalyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Giresunspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Alanyaspor
|4
|5
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|3
|5
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Erzurumspor
|3
|3
|12. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|3
|7
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|3
|1