Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Eyüpspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sağ taraftan gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdarcan Eralp’ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
52. dakikada ceza sahası yayının solundan Ahmed Ildız’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.
54. dakikada Serdarcan Eralp’ın ceza sahasına ortasında Gökhan Altıparmak’ın şutu kaleyi bulmadı.
68. dakikada Eze’nin indirdiği kafa topuyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Pa Dibba’nın sol çaprazdan şutu az farkla yandan auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ezeh’in ortasında toop Abdullah Şahindere’nin eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ryan Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
85. dakikada Bekir Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Pa Dippa’nın sol çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın xx, Deniz Turgut xx, Cem Özbay xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Mert Kula xx, Muhammed Bayır xx, Grechyshkin xx (Aksel Aktaş dk. 86 ?), Barış Alıcı xx, Bieliaiev xx (Ahmet Arda Tuzcu dk. 77 x), Serdarcan Eralp xx, Abdullah Şahindere xx, Gökhan Altıparmak xx
Yedekler: Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Baran Kayıkçı, Seyit Kahya, Baran Başyiğit, Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Medet Coşkun
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Uğur Demirok xx, Alpaslan Öztürk xx, Ömer Bayram xx, Badji xx (Pa Dibba dk. 57 xxx), Ahmed Ildız xx (Bekir Yılmaz dk. 83 ?), Sekidika xx (Ezeh dk. 46 xx), Sinan Kurt xx, Babel xxx (Can Bayırkan dk. 90+4 ?), Eze xx (Mete Kaan Demir dk. 90+4 ?)
Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Berkan Emir, Fethi Özer, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Babel (dk. 76), Pa Dippa (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Gökhan Gül (Gençlerbirliği), Ahmed Ildız, Ömer Bayram, Ryan Babel (Eyüpspor)