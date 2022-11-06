Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ taraftan Şeref Özcan’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Safa Kınalı’nın kafa vuruşunda kaleci Harun Tekin soluna uzanarak topu çizgiden çıkardı.
15. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Uğur Demirok altıpas üzerinden kafayı vururken, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Ali Emre topu oyun alanına çeldi.
58. dakikada Eze’nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Pa Dibba ceza sahasına girerek pasını altıpas içerisindeki Ahmed Ildız’a çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
85. dakikada Babel ile yaptığı seri paslaşmalar sonrası ceza sahasına giren Ömer Bayram içeriye yerden pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ryan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
86. dakikada Eyüpspor ceza sahası içerisinde topa yükselen Alpaslan Öztürk, rakibi Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Ahmet İlhan’ın şutunu kaleci Harun sağına yatarak kurtarırken, seken topu Ahmet kafayla ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Eyüp:
Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Burak Cansız
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xxx, Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xxx (Bekir Yılmaz dk. 90+4 ?), Cenk Ahmet x (Badji dk. 40 xx), Ryan Babel xx, Pa Dibba xx (Mete Kaan Demir dk. 84 ?), Emeka Eze xx
Yedekler: Cengiz Alp Köseler, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Fethi Özer, Francis Ezeh
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan Koçak xx, Rahmi Kaya xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Ahmet İlhan Özek xx, Kubilay Aktaş x (Yusuf Can dk. 89 ?), Sami Satılmış x (Bertuğ Bayar dk. 46 x), Metehan Yılmaz x, Şeref Özcan x, Safa Kınalı x (Kürşad Sürmeli dk. 55)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın, Muzaffer Kocaer, Görberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 26), Ahmed Ildız (dk. 58) (Eyüpspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 89) (Altınordu)
Sarı kartlar: Metehan Yılmaz, Rıdvan Koçak (Altınordu), Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)