Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ taraftan Berkan Emir’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Del Valle’nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın müdahalesiyle üst direğe de çarpan top kornere gitti.
17. dakikada Berkan Emir’in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
40. dakikada sol taraftan Özgür Sert’in ortasında arka direkte iyi yükselen Estrela’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 0-1
43. dakikada Sinan Kurt’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
50. dakikada Uğur Demirok’un savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut’un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
54. dakikada sağ taraftan Murat Uçar’ın yerden içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Ryan Babel, ilk önce kontrol edip sonra yerden köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.
67. dakikada Uğur Demirok’un savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Ryan Babel’in indirdiği topa Umut Bulut müsait pozisyonda zayıf bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kalecide kaldı.,
88. dakikada sol taraftan Halil Akbunar’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Uğur Demirok, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx Emir Eray Eyisoy xx, Mehmet Şengül xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx (Dibba dk. 80 ?), Uğur Demirok xx, Claro xx, Berkan Emir xx (Ömer Bayram dk. 60 x), Melih Kabasakal xx, Sinan Kurt x (Cenk Alkılıç dk. 46 x), Halil Akbunar xx, Thill xx, Del Valle x (Ryan Babel dk. 46 x), İbrahim Yılmaz x (Umut Bulut dk. 46 x)
Yedekler: Cengiz Köseer, Alpaslan Öztürk, Taşkın İlter, Engin Aksoy, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: Zafer Turan
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx (Eyüp Oskan dk. 77 x), Fırat Şaşi xx (Yakup Kırtay dk. 86 ?), Batuhan Artarslan xx, Estrela xx, Celal Hanalp xx, Özgür Sert xx, Rosheuvel xx, Alican Özfesli xx (Shala dk. 69 x)
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Fırat Aymak, Sefa Akgün, Olanare, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Uğur Demirok (dk. 88) (Eyüpspor), Estrela (dk. 40) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Del Valle, Oliver Thill (Eyüpspor), Rosheuvel, Estrela, Özgür Sert, Eyüp Oskan, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)