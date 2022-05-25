banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
Manisa’da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı
Manisa’da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği RH Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor 25.05.2022, 23:08
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği RH Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

33. dakikada savunma arkasına sarkan Osmajic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın’ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Ahmed Ildız’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur’un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.

78. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mulumba, Oğulcan Çağlayan’a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague’yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar’da kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Teddy Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xx, Taşkın İlter xx (Mikail Okyar dk. 82 ?), Jesse Sekidika xx (Umut Bulut dk. 82 ?), Olivier Thill xx (Ahmed Ildız dk. 40 xx), Pa Dibba xx, Gerson Rodrigues xx (Oğulcan Çağlayan dk. 69 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx (Cüneyt Köz dk. 69 xx), Alpay Koldaş xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlan xx, Remi Mulumba xx, Mehmet Özcan xx (Chukwuma Akabueze dk. 78 xx), Guy Landel x (Beykan Şimşek dk. 59 xx), Kerim Avcı xx, (Abdullah Balıkçı dk. 78 xx), Milutin Osmajic xx, Philippe Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör Mustafa Gürsel

Gol: Taşkın İlter (dk. 49) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Mulumba (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gerson Rodrigues, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş, Pa Dibba (Eyüpspor), Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık