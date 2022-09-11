Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahası içinde Sekidika, Benasser ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Uğur Demirok, yerden yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Jallow’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Harun’da kaldı.

41. dakikada Recep Niyaz’ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Pa Dibba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

55. dakikada Benasser’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Burak Çoban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Pa Dibba, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Hasan’da kaldı.

70. dakikada Pa Dibba, ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Rakiplerini geçerek kaleyi karşıdan gören bölgeye gelen Dibba’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hasan’ın ellerinde kaldı.

72. dakikada orta yuvarlakta Eze’nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Pa Dibba, topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dibba’nın sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

77. dakikada Ezeh’in orta sahada Hakan Yeşil’e kayarak yaptığı müdahalede hakem Ramazan Keleş faul düdüğünü çalarken, Ezeh’e sarı kart gösterdi. VAR’dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal ederek Ezeh’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Hüseyin Aylak xx, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Erdem Gökçe dk. 75 xx), Uğur Demirok xxx, Fethi Özer xx, Ömer Bayram xx, İbrahim Akdağ xx, Jese Sekidika xx (Ezeh dk. 67 xx), Sinan Kurt xx, Recep Niyaz xx (Taşkın İlter dk. 86 ?), Pa Dibba xx (Umut Bulut dk. 86 ?), Emeka Eze xx (Bülent Uzun dk. 86 ?)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Mete Kaan Demir, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Ferhat Katipoğlu x (Burak Çam Canoğlu dk. 68 xx), Evren Korkmaz xx, Roche xx, Hüseyin Öztürk x (Emre Kaplan dk. 46 xx), Hakan Yeşil xx, Youssef Benasser xx, Metehan Altunbaş x (Hadi Sacko dk. 60 x), Hakkı Türker x (Pedro Ferreira dk. 60 x), Burak Çoban x (Ahmethan Köse dk. 81 ?), Jallow xx

Yedekler: Ahmet Sait Kıvanç, Yiğithan Güveli, Samuel Tetteh, Burhan Tuzun, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Uğur Demirok (dk. 18 pen.)

Kırmızı kart: Ezeh (dk. 80) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Jallow, Hakkı Türker, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Uğur Demirok (Eyüpspor)