Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
53. dakikada sol taraftan Ömer Bayram’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Uğur Demirok xx, Claro xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, İbrahim Akdağ xx (Ahmed Ildız dk. 87 ?), Ezeh xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78 x), Recep Niyaz xx, Babel xx, Eze xx (Dibba dk. 78 x)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Mete Kaan Demir, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx (Arda Köksal dk. 89 ?), Oulare xx, Onur Ulaş xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Landel xx (Zahit Çınar dk. 70 x), Burak Asan xx, Kayamba xx (Melih Okutan dk. 46 x), Bregu xx (Eray Ataseven dk. 70 x), Furkan Demir xx (Ozan Papaker dk. 46 x)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Erdem Can Polat, Ensar Bilir, Posmac
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Burak Asan, Melih Okutan (Boluspor) Recep Niyaz, İbrahim Akdağ, Babel (Eyüpspor)