Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Halil Akbunar’ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta, kaleci Eren Karataş topu kontrol etti.

45. dakikada Sinan Kurt’un sağ taraftan yaptığı ortada, Del Valle arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay savunmasına çarparak kornere çıktı.

48. dakikada Olivier Thill’in ceza sahası yayının sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Eren Karataş topu kornere çeldi.

58. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram topu doğrudan kaleye yolladı, kaleci Eren Karataş meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

68. dakikada Eren Erdoğan’ın uzaklaştırdığı topu Marco Paixao, orta saha çizgisinde kontrol etti. Topla ilerleyen Marco Paixao, kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

76. dakikada İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top, direkten oyun alanına döndü.

Stat: Eyüp

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Murat Ergin Gözütok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar x (Cenk Alkılıç dk. 59 x), Uğur Demirok xx, Luccas Claro xx, Berkan Emir x (Ömer Bayram dk. 46 x), Sinan Kurt xx, İbrahim Akdağ xx (Pa Dibba dk. 73 x), Halil Akbunar xx, Melih Kabasakal x (Olivier Thill dk. 46 x), Yonathan Del Valle x (Ryan Babel dk. 46 x), İbrahim Yılmaz x

Yedekler: Cengiz Köseer, Umut Bulut, Taşkın İlter, Engin Aksoy, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altay: Eren Karataş xx, Salih Sarıkaya xx, İbrahim Öztürk xx, Nils Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam x (Murat Berkan Demir dk. 88 ?), Eren Erdoğan xxx, Tolga Ünlü xx (Mehmet Gündüz dk. 88 ?), Mohammad Naderi xx (Arda Gezer dk. 72 x), Marco Paixao xxx (Deniz Kadah dk. 90+1 ?)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Murat Uluç, Enes Yetkin, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Tuna Üzümcü

Gol: Marco Paixao (dk. 68) (Altay)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Eyüpspor), Efe Sarıkaya (Altay)