Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 3 - Adanaspor: 2
Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Eren Tozlu ceza sahasına girmeden sert şutunu kaleci Hasan topu güçlükle çeldi.
26. dakikada Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan’ın ortasında Olenare’nin kafa vuruşunda top kale direği yanında az farkla auta çıktı.
35. dakikada Hasek’in ara pasıyla topla buluşan Shala müsait durumda vuruşunda top üstten auta çıktı.
44. dakika Emre’nin sol kanattan yaptığı ortada Burak’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
62. dakikada defansın arkasına sarkan Tetteh kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Tetteh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
65. dakikada Eren Tozlu’nun pasında Shala’nın şutunda kale sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada Olenare’nin ceza sahasında Eren Tozlu’ya gönderdiği topu defans uzaklaştırmaya çalışırken Orhan Ovakcıklı topu önünde bularak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
90. dakikada Olenare’nın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu defansı geçerçek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
90+2. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Tetteh’in ortasında arka direkte Pedro Nuno’nun şutunda direkten dönen topu Burak tamamladı. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Suat Güz xx, Ogün Kamacı xx
Erzurumspor FK: Göktuğ xxx, Mustafa Yumlu xxx, Cengizhan xxx, Orhan Ovacıklı xxx (Mustafa Akbaş dk. 85 xx), Batuhan xxx, Süleyman Koç xx (Furkan dk. 60 xx), Shala xxx, Hasek xx (Eyüp dk. 74 xx), Estrela xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx
Yedekler: Oğuzhan, Ufuk, Bergdich, Fırat, Sefa, Özgür, Rosheuvel
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Adanaspor: Hasan xx, Evren xx (Pedro Nuno dk. 89 ?), Roche xx, Emre xx, Bennasser xx, Metehan xx (Berkan Fırat dk. 70 x), Hakan xx (Enes dk. 80 ?), Hakkı xx (Mehmet Sefa dk. 80 x), Burak xxx, Ferhat xx, Tetteh xx
Yedekler: Ahmet, Yiğithan, Hüseyin, İbrahim, Özcan, Berkan Güner
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Tetteh (dk. 62), Burak (dk. 90+2) (Adanaspor), Mustafa Yumlu (dk. 65), Orhan Ovacıklı (dk. 81) Eren Tozlu (dk. 90) (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Olanare, Estrela, Batuhan, Hasek (Erzurumspor FK), Hakan (Adanaspor)